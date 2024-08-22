Котляренко (Яловенко) Ульяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котляренко (Яловенко) Ульяна Яковлевна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

05.03.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1799

Отец: Яловенко Яков Дмитриевич

Мать: Яловенко (Дрозд) Анастасия Васильевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B365-1?i=683&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
23.01.1821

Муж: Котляренко Арсений

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9C5-8?i=43&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
08.01.1829

Дочь: Котляр (Котляренко) Мелания Арсеньевна

Отец ребёнка: Котляренко Арсений

Ольховчик, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSQ-M9XG-S?i=355&cc=4133834&cat=1013793 Из двойняшек
Рождение ребёнка
08.01.1829

Сын: Котляр (Котляренко) Василий Арсеньевич

Отец ребёнка: Котляренко Арсений

Ольховчик, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSQ-M9XG-S?i=355&cc=4133834&cat=1013793 Из двойняшек
Смерть
Неизвестно

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