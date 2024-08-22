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Котляренко Арсений

Место рождения

Ольховчик, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховчик, Черкаська область
Бракосочетание
23.01.1821

Жена: Котляренко (Яловенко) Ульяна Яковлевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9C5-8?i=43&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
08.01.1829

Дочь: Котляр (Котляренко) Мелания Арсеньевна

Мать ребёнка: Котляренко (Яловенко) Ульяна Яковлевна

Ольховчик, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSQ-M9XG-S?i=355&cc=4133834&cat=1013793 Из двойняшек
Рождение ребёнка
08.01.1829

Сын: Котляр (Котляренко) Василий Арсеньевич

Мать ребёнка: Котляренко (Яловенко) Ульяна Яковлевна

Ольховчик, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSQ-M9XG-S?i=355&cc=4133834&cat=1013793 Из двойняшек
Смерть
Неизвестно

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