Котляренко Арсений
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1821
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9C5-8?i=43&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
08.01.1829
Дочь: Котляр (Котляренко) Мелания Арсеньевна
Мать ребёнка: Котляренко (Яловенко) Ульяна Яковлевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSQ-M9XG-S?i=355&cc=4133834&cat=1013793 Из двойняшек
Рождение ребёнка
08.01.1829
Сын: Котляр (Котляренко) Василий Арсеньевич
Мать ребёнка: Котляренко (Яловенко) Ульяна Яковлевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSQ-M9XG-S?i=355&cc=4133834&cat=1013793 Из двойняшек
Смерть
Неизвестно