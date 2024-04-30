Дрозд Степанида (Стефания) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд Степанида (Стефания) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Яловенко (Дрозд) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Дрозд (Дрозденко) Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Дрозд (Дрозденко) Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Дрозд (Дрозденко) Егор (Георгий) Васильевич

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Дрозд (Дрозденко) Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.12.1783

Сын: Дрозд (Дрозденко) Петр Васильевич

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XM-M?i=642&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
04.12.1786

Сын: Дрозд (Дрозденко) Савва Васильевич

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36T-G?i=649&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
20.12.1788

Сын: Дрозд (Дрозденко) Игнат Васильевич

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36G-N?i=655&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Дрозд (Дрозденко) Федосей Васильевич

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Дрозд (Дрозденко) Семен Васильевич

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.04.1799

Сын: Дрозд (Дрозденко) Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B365-1?i=683&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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