Дрозд Степанида (Стефания) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Яловенко (Дрозд) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович
Дочь: Дрозд (Дрозденко) Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович
Дочь: Дрозд (Дрозденко) Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович
Сын: Дрозд (Дрозденко) Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович
Сын: Дрозд (Дрозденко) Петр Васильевич
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович
Сын: Дрозд (Дрозденко) Савва Васильевич
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович
Сын: Дрозд (Дрозденко) Игнат Васильевич
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович
Сын: Дрозд (Дрозденко) Федосей Васильевич
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович
Сын: Дрозд (Дрозденко) Семен Васильевич
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович
Сын: Дрозд (Дрозденко) Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович