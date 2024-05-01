Дрозд (Дрозденко) Семен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд (Дрозденко) Семен Васильевич

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович

Мать: Дрозд Степанида (Стефания) Ивановна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрозд (Левченко) Марта (Марфа) Павловна

Рождение ребёнка
04.12.1825

Дочь: Бурлаченко (Дрозденко) Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Дрозд (Левченко) Марта (Марфа) Павловна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T94V-6?i=220&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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