Дрозд (Дрозденко) Семен Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1825
Дочь: Бурлаченко (Дрозденко) Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Дрозд (Левченко) Марта (Марфа) Павловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T94V-6?i=220&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно