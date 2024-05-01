Дрозд (Левченко) Марта (Марфа) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд (Левченко) Марта (Марфа) Павловна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

11.04.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9C5-R?i=41&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрозд (Дрозденко) Семен Васильевич

Рождение ребёнка
04.12.1825

Дочь: Бурлаченко (Дрозденко) Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Семен Васильевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T94V-6?i=220&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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