Дрозд (Левченко) Марта (Марфа) Павловна
Место рождения
Дата рождения11.04.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.04.1820
Отец: не указан
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9C5-R?i=41&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1825
Дочь: Бурлаченко (Дрозденко) Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Семен Васильевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T94V-6?i=220&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно