Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиОколо 1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Дрозд Филипп Ефимович
Мать: не указана
Дочь: Яловенко (Дрозд) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Дрозд Степанида (Стефания) Ивановна
Дочь: Дрозд (Дрозденко) Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Дрозд Степанида (Стефания) Ивановна
Дочь: Дрозд (Дрозденко) Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Дрозд Степанида (Стефания) Ивановна
Сын: Дрозд (Дрозденко) Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Дрозд Степанида (Стефания) Ивановна
Сын: Дрозд (Дрозденко) Петр Васильевич
Мать ребёнка: Дрозд Степанида (Стефания) Ивановна
Сын: Дрозд (Дрозденко) Савва Васильевич
Мать ребёнка: Дрозд Степанида (Стефания) Ивановна
Сын: Дрозд (Дрозденко) Игнат Васильевич
Мать ребёнка: Дрозд Степанида (Стефания) Ивановна
Сын: Дрозд (Дрозденко) Федосей Васильевич
Мать ребёнка: Дрозд Степанида (Стефания) Ивановна
Сын: Дрозд (Дрозденко) Семен Васильевич
Мать ребёнка: Дрозд Степанида (Стефания) Ивановна
Сын: Дрозд (Дрозденко) Герасим Васильевич
Мать ребёнка: Дрозд Степанида (Стефания) Ивановна