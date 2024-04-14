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Дрозд Филипп Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

28.01.1799

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрозд (Дрозденко) Федор Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Дрозд (Дрозденко) Иван Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Семененко (Дрозд) Варвара Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Завадовка, Черкаська область
Смерть
28.01.1799
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CT-R?i=48&cc=4133834&cat=1013792

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