Дрозд Филипп Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705
Дата смерти28.01.1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрозд (Дрозденко) Федор Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Дрозд (Дрозденко) Иван Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Семененко (Дрозд) Варвара Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Дрозд (Дрозденко) Василий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.01.1799
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CT-R?i=48&cc=4133834&cat=1013792