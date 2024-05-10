Семененко (Дрозд) Варвара Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти17.05.1813
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Дрозд Филипп Ефимович
Мать: не указана
Дочь: Чумак (Семененко) Ефросинья Федоровна
Отец ребёнка: Семененко Федор
Сын: Федирченко (Дрозденко) Терентий Федорович
Отец ребёнка: Семененко Федор
Сын: Федорченко (Дрозденко) Кирилл Федорович
Отец ребёнка: Семененко Федор
Сын: Федорченко (Дрозденко) Иван Федорович
Отец ребёнка: Семененко Федор
Сын: Федорченко (Дрозденко) Карп Федорович
Отец ребёнка: Семененко Федор
Дочь: Федорченко (Дрозденко) Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Семененко Федор
Сын: Федорченко (Дрозденко) Лукьян Федорович
Отец ребёнка: Семененко Федор
Сын: Федорченко (Дрозденко) Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Семененко Федор
Дочь: Кулешенко (Дрозденко-Семененко) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Семененко Федор
Дочь: Фесенко (Дрозденко) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Семененко Федор