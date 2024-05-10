Семененко (Дрозд) Варвара Филипповна Около 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семененко (Дрозд) Варвара Филипповна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

17.05.1813

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Дрозд Филипп Ефимович

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумак (Семененко) Ефросинья Федоровна

Отец ребёнка: Семененко Федор

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Федирченко (Дрозденко) Терентий Федорович

Отец ребёнка: Семененко Федор

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Федорченко (Дрозденко) Кирилл Федорович

Отец ребёнка: Семененко Федор

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Федорченко (Дрозденко) Иван Федорович

Отец ребёнка: Семененко Федор

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Федорченко (Дрозденко) Карп Федорович

Отец ребёнка: Семененко Федор

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.08.1781

Дочь: Федорченко (Дрозденко) Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Семененко Федор

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B361-Z?i=638&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
03.06.1783

Сын: Федорченко (Дрозденко) Лукьян Федорович

Отец ребёнка: Семененко Федор

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X9-J?i=641&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
13.06.1784

Сын: Федорченко (Дрозденко) Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Семененко Федор

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XW-J?i=643&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Кулешенко (Дрозденко-Семененко) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Семененко Федор

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Фесенко (Дрозденко) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Семененко Федор

Завадовка, Черкаська область
Смерть
17.05.1813
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CK-W?i=85&cc=4133834&cat=1013792

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