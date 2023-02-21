Трифонова (Матвеева) Евфимия (Афимья) Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец: Ягодкин Афанасий
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Трифонов (матвеев) Симиен Иванов
Отец ребёнка: Трифонов Иван Матвеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Трифонов (матвеев) Федор Иванов
Отец ребёнка: Трифонов Иван Матвеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Дочь: Добрякова (симакова) Ирина Иванова
Отец ребёнка: Трифонов Иван Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов (матвеев) Борис Иванов
Отец ребёнка: Трифонов Иван Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов (матвеев) Егор Иванов
Отец ребёнка: Трифонов Иван Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно