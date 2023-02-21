Трифонова (Матвеева) Евфимия (Афимья) Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Матвеева) Евфимия (Афимья) Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: Ягодкин Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Трифонов (матвеев) Симиен Иванов

Отец ребёнка: Трифонов Иван Матвеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Трифонов (матвеев) Федор Иванов

Отец ребёнка: Трифонов Иван Матвеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Дочь: Добрякова (симакова) Ирина Иванова

Отец ребёнка: Трифонов Иван Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов (матвеев) Борис Иванов

Отец ребёнка: Трифонов Иван Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов (матвеев) Егор Иванов

Отец ребёнка: Трифонов Иван Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Иван Матвеев

Смерть
Неизвестно
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