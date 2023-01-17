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Трифонов Иван Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781

Дата смерти

03.01.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: Трифонов Матвей Кузьмин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Трифонов (матвеев) Симиен Иванов

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Евфимия (Афимья) Афанасьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Трифонов (матвеев) Федор Иванов

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Евфимия (Афимья) Афанасьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Дочь: Добрякова (симакова) Ирина Иванова

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Евфимия (Афимья) Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов (матвеев) Борис Иванов

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Евфимия (Афимья) Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов (матвеев) Егор Иванов

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Евфимия (Афимья) Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова (матвеева) Евфимия (Афимья) Афанасьева

Смерть
03.01.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки | от горячки
Похороны
?.01.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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