Трифонов Иван Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781
Дата смерти03.01.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781
Отец: Трифонов Матвей Кузьмин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1834
Причина смерти: от горячки | от горячки
Похороны
?.01.1834
на отведенном кладбище при Казанской церкви