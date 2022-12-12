Трифонов (Матвеев) Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812
Бракосочетание
18.01.1831
Со стороны жениха Села Новой Рачейки казенныя крестьяне Николай Матьвеев Трифонов, Филип Николаев, Иван Семионов Милов; Со стороны невесты: Яков Иванов Глушенков, Федор Андреев Шеронов, Леонтий Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1836
Сын: Трифонов (матвеев) Никифор Федоров
Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Ульяна Кузьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов (матвеев) Максим Федоров
Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Ульяна Кузьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов (матвеев) Симиен Федоров
Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Ульяна Кузьмина
Смерть
Неизвестно