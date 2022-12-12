Трифонов (Матвеев) Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов (Матвеев) Федор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Трифонов Иван Матвеев

Мать: Трифонова (матвеева) Евфимия (Афимья) Афанасьева

Бракосочетание
18.01.1831

Жена: Трифонова (матвеева) Ульяна Кузьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Со стороны жениха Села Новой Рачейки казенныя крестьяне Николай Матьвеев Трифонов, Филип Николаев, Иван Семионов Милов; Со стороны невесты: Яков Иванов Глушенков, Федор Андреев Шеронов, Леонтий Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1836

Сын: Трифонов (матвеев) Никифор Федоров

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Ульяна Кузьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов (матвеев) Максим Федоров

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Ульяна Кузьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов (матвеев) Симиен Федоров

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Ульяна Кузьмина

Смерть
Неизвестно
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