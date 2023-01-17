Трифонова (Матвеева) (Куракина) Ульяна Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1813
Отец: Куракин Кузьма Никитин
Мать: Афимья
Бракосочетание
18.01.1831
Со стороны жениха Села Новой Рачейки казенныя крестьяне Николай Матьвеев Трифонов, Филип Николаев, Иван Семионов Милов; Со стороны невесты: Яков Иванов Глушенков, Федор Андреев Шеронов, Леонтий Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1836
Сын: Трифонов (матвеев) Никифор Федоров
Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Федор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов (матвеев) Максим Федоров
Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Федор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов (матвеев) Симиен Федоров
Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Федор Иванов
Смерть
Неизвестно