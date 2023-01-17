Трифонова (Матвеева) (Куракина) Ульяна Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Матвеева) (Куракина) Ульяна Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: Куракин Кузьма Никитин

Мать: Афимья

Бракосочетание
18.01.1831

Муж: Трифонов (матвеев) Федор Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Со стороны жениха Села Новой Рачейки казенныя крестьяне Николай Матьвеев Трифонов, Филип Николаев, Иван Семионов Милов; Со стороны невесты: Яков Иванов Глушенков, Федор Андреев Шеронов, Леонтий Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1836

Сын: Трифонов (матвеев) Никифор Федоров

Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Федор Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов (матвеев) Максим Федоров

Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Федор Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов (матвеев) Симиен Федоров

Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Федор Иванов

Смерть
Неизвестно
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