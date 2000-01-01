Куракин Кузьма Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракин Кузьма Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779

Отец: Куракин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Куракин Петр Кузьмин

Мать ребёнка: Афимья

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Куракин Максим Кузьмин

Мать ребёнка: Афимья

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Рябышева Анна Кузьмина

Мать ребёнка: Афимья

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Трифонова (матвеева) Ульяна Кузьмина

Мать ребёнка: Афимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья

Смерть
Неизвестно
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