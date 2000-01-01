Куракин Кузьма Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779
Отец: Куракин Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Куракин Петр Кузьмин
Мать ребёнка: Афимья
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Мать ребёнка: Афимья
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Рябышева Анна Кузьмина
Мать ребёнка: Афимья
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Трифонова (матвеева) Ульяна Кузьмина
Мать ребёнка: Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья
Смерть
Неизвестно