Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Куракин Петр Кузьмин
Отец ребёнка: Куракин Кузьма Никитин
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Отец ребёнка: Куракин Кузьма Никитин
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Рябышева Анна Кузьмина
Отец ребёнка: Куракин Кузьма Никитин
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Трифонова (матвеева) Ульяна Кузьмина
Отец ребёнка: Куракин Кузьма Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно