Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Куракин Петр Кузьмин

Отец ребёнка: Куракин Кузьма Никитин

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Куракин Максим Кузьмин

Отец ребёнка: Куракин Кузьма Никитин

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Рябышева Анна Кузьмина

Отец ребёнка: Куракин Кузьма Никитин

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Трифонова (матвеева) Ульяна Кузьмина

Отец ребёнка: Куракин Кузьма Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Кузьма Никитин

Смерть
Неизвестно
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