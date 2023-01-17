Трифонов (Матвеев) Никифор Федоров
Место рождения
Дата рождения12.03.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1836
Крещение
13.03.1836
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Никита Ефимоф Симакоф и Онагож села После одданнаго в военную службу уделнаго кресьянина Максима Козмина Куракина жена ево Салдатка Екатерина Матьвеива | К... Показать все
Смерть
Неизвестно