Трифонов (Матвеев) Никифор Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов (Матвеев) Никифор Федоров

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.03.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1812 г.р.

Мать

Вычислено 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1836

Отец: Трифонов (матвеев) Федор Иванов

Мать: Трифонова (матвеева) Ульяна Кузьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.03.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Никита Ефимоф Симакоф и Онагож села После одданнаго в военную службу уделнаго кресьянина Максима Козмина Куракина жена ево Салдатка Екатерина Матьвеива | К... Показать все
Смерть
Неизвестно
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