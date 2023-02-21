Трифонов (Матвеев) Симиен Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Прасковья Симиенова
Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Наталья Ларионова
Рождение ребёнка
06.03.1835
Сын: Трифонов (матвеев) Василий Симионов
Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Наталья Ларионова
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Симиенова
Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Наталья Ларионова
Смерть
Неизвестно