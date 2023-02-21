Трифонов (Матвеев) Симиен Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов (Матвеев) Симиен Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Трифонов Иван Матвеев

Мать: Трифонова (матвеева) Евфимия (Афимья) Афанасьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Прасковья Симиенова

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Наталья Ларионова

Рождение ребёнка
06.03.1835

Сын: Трифонов (матвеев) Василий Симионов

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Наталья Ларионова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Симиенова

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Наталья Ларионова

Смерть
Неизвестно
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