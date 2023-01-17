Трифонова (Матвеева) (Медведева) Наталья Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1803
Отец: Медведев Ларион Алексеев
Мать: Медведева Евдокия
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Прасковья Симиенова
Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Симиен Иванов
Рождение ребёнка
06.03.1835
Сын: Трифонов (матвеев) Василий Симионов
Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Симиен Иванов
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Симиенова
Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Симиен Иванов
Смерть
Неизвестно