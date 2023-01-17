Трифонова (Матвеева) (Медведева) Наталья Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Матвеева) (Медведева) Наталья Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Медведев Ларион Алексеев

Мать: Медведева Евдокия

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Прасковья Симиенова

Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Симиен Иванов

Рождение ребёнка
06.03.1835

Сын: Трифонов (матвеев) Василий Симионов

Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Симиен Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Симиенова

Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Симиен Иванов

Смерть
Неизвестно
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