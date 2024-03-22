Трифонов (Матвеев) Василий Симионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов (Матвеев) Василий Симионов

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.03.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1835

Отец: Трифонов (матвеев) Симиен Иванов

Мать: Трифонова (матвеева) Наталья Ларионова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.03.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села казенный крестьянин Никита Ефимоф Добрякоф и Онагож села После одданнаго в военную службу казеннаго крестьянина Василия Иванова дочь ево девица Матрена Васильева | Казанская ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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