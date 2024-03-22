Трифонов (Матвеев) Василий Симионов
Место рождения
Дата рождения06.03.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1835
Крещение
08.03.1835
воспреемники: Онагож Села казенный крестьянин Никита Ефимоф Добрякоф и Онагож села После одданнаго в военную службу казеннаго крестьянина Василия Иванова дочь ево девица Матрена Васильева | Казанская ... Показать все
Смерть
Неизвестно