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Васильев Алексей Фролович

Место рождения

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Васильев Фрол Васильевич

Мать: Васильева Дарья Павловна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
05.11.1878 ст.

Жена: Васильева (Горбунова) Анастасия Ивановна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.11.1880 ст.

Дочь: Васильева Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Васильева (Горбунова) Анастасия Ивановна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник №1: Горбунов Сергей Иванович Восприемник №2: Аксанова Наталья Семионовна
Рождение ребёнка
04.12.1882 ст.

Сын: Васильев Данила/ Даниил Алексеевич

Мать ребёнка: Васильева (Горбунова) Анастасия Ивановна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
У отца статус: временно отпускной солдат ГАСО (Самара) Ф 32, оп. 32 д. 79, стр. 539, № п/п 59 Восприемник №1: Коренев Яков Семенович Восприемник №2: Горбунова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1885 ст.

Сын: Васильев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Васильева (Горбунова) Анастасия Ивановна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
крестный: Коренев Яков Семенович крестная: Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
01.03.1888 ст.

Сын: Васильев Феодот Алексеевич

Мать ребёнка: Васильева (Горбунова) Анастасия Ивановна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Отец солдат; крестный: крестьянин, Горбунов Иван Иванович; крестная: крестьянская жена, Евфимова Агафья Никифоровна
Смерть
Неизвестно

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