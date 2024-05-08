Васильев Алексей Фролович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Васильев Фрол Васильевич
Мать: Васильева Дарья Павловна
Бракосочетание
05.11.1878 ст.
Рождение ребёнка
06.11.1880 ст.
Дочь: Васильева Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Васильева (Горбунова) Анастасия Ивановна
Восприемник №1: Горбунов Сергей Иванович Восприемник №2: Аксанова Наталья Семионовна
Рождение ребёнка
04.12.1882 ст.
Сын: Васильев Данила/ Даниил Алексеевич
Мать ребёнка: Васильева (Горбунова) Анастасия Ивановна
У отца статус: временно отпускной солдат ГАСО (Самара) Ф 32, оп. 32 д. 79, стр. 539, № п/п 59 Восприемник №1: Коренев Яков Семенович Восприемник №2: Горбунова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1885 ст.
Сын: Васильев Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Васильева (Горбунова) Анастасия Ивановна
крестный: Коренев Яков Семенович крестная: Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
01.03.1888 ст.
Сын: Васильев Феодот Алексеевич
Мать ребёнка: Васильева (Горбунова) Анастасия Ивановна
Отец солдат; крестный: крестьянин, Горбунов Иван Иванович; крестная: крестьянская жена, Евфимова Агафья Никифоровна
Смерть
Неизвестно