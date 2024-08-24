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Николай Фролович

Место рождения

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

16.10.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Васильев Фрол Васильевич

Мать: Васильева Дарья Павловна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Никитична

1 брак Николая Фроловича
Рождение ребёнка
25.08.1863 ст.

Сын: Васильев Никита Николаевич

Мать ребёнка: Агафья Никитична

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник №1: Прокопий Самсонович Восприемник №2:Ирина Потаповна
Рождение ребёнка
07.03.1866 ст.

Дочь: Васильева Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Агафья Никитична

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник №1: Прокопий Семенович Восприемник №2 Стефанида Васильевна
Рождение ребёнка
03.03.1868 ст.

Сын: Васильев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Агафья Никитична

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.10.1869 ст.

Сын: Васильев Карп Николаевич

Мать ребёнка: Агафья Никитична

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник №1: Китаев Илья Матфеевич Восприемник №2: Стефанида Васильевна
Бракосочетание
16.01.1881 ст.

Жена: Васильева Пераскева Герасимовна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Брак по счёту: 2 и у жениха и у невесты, Свидетель жениха №1 - Кузнецов Феодор, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) Свидетель жениха №2 - Кузне... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1882 ст.

Сын: Васильев Филипп Николаевич

Мать ребёнка: Васильева Пераскева Герасимовна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
крестный: Рыгин Василий Васильевич; крестная: Филипова Анна Максимовна.
Рождение ребёнка
26.09.1885 ст.

Сын: Васильев Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Васильева Пераскева Герасимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крестный: Рыгин Василий Васильевич Крестная Резаева Анна Максимовна
Смерть
16.10.1912
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №2, дело №314, стр. 66 https://ya.ru/archive/catalog/6c74b516-5a45-49b3-8e6e-6ff93df3fa01/66

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