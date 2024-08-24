Николай Фролович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти16.10.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1842
Отец: Васильев Фрол Васильевич
Мать: Васильева Дарья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Никитична
1 брак Николая Фроловича
Рождение ребёнка
25.08.1863 ст.
Сын: Васильев Никита Николаевич
Мать ребёнка: Агафья Никитична
Восприемник №1: Прокопий Самсонович Восприемник №2:Ирина Потаповна
Рождение ребёнка
07.03.1866 ст.
Дочь: Васильева Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Агафья Никитична
Восприемник №1: Прокопий Семенович Восприемник №2 Стефанида Васильевна
Рождение ребёнка
03.03.1868 ст.
Сын: Васильев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Агафья Никитична
Рождение ребёнка
14.10.1869 ст.
Мать ребёнка: Агафья Никитична
Восприемник №1: Китаев Илья Матфеевич Восприемник №2: Стефанида Васильевна
Бракосочетание
16.01.1881 ст.
Брак по счёту: 2 и у жениха и у невесты, Свидетель жениха №1 - Кузнецов Феодор, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) Свидетель жениха №2 - Кузне... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1882 ст.
Сын: Васильев Филипп Николаевич
Мать ребёнка: Васильева Пераскева Герасимовна
крестный: Рыгин Василий Васильевич; крестная: Филипова Анна Максимовна.
Рождение ребёнка
26.09.1885 ст.
Сын: Васильев Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Васильева Пераскева Герасимовна
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крестный: Рыгин Василий Васильевич Крестная Резаева Анна Максимовна
Смерть
16.10.1912
ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №2, дело №314, стр. 66 https://ya.ru/archive/catalog/6c74b516-5a45-49b3-8e6e-6ff93df3fa01/66