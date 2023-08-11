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Агафья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839 ст.

Дата смерти

09.05.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Фролович

1 брак Николая Фроловича
Рождение ребёнка
25.08.1863 ст.

Сын: Васильев Никита Николаевич

Отец ребёнка: Николай Фролович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник №1: Прокопий Самсонович Восприемник №2:Ирина Потаповна
Рождение ребёнка
07.03.1866 ст.

Дочь: Васильева Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Николай Фролович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник №1: Прокопий Семенович Восприемник №2 Стефанида Васильевна
Рождение ребёнка
03.03.1868 ст.

Сын: Васильев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Фролович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.10.1869 ст.

Сын: Васильев Карп Николаевич

Отец ребёнка: Николай Фролович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник №1: Китаев Илья Матфеевич Восприемник №2: Стефанида Васильевна
Смерть
09.05.1879 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смертии: от родов

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