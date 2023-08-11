Агафья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839 ст.
Дата смерти09.05.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Фролович
1 брак Николая Фроловича
Рождение ребёнка
25.08.1863 ст.
Сын: Васильев Никита Николаевич
Отец ребёнка: Николай Фролович
Восприемник №1: Прокопий Самсонович Восприемник №2:Ирина Потаповна
Рождение ребёнка
07.03.1866 ст.
Дочь: Васильева Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Николай Фролович
Восприемник №1: Прокопий Семенович Восприемник №2 Стефанида Васильевна
Рождение ребёнка
03.03.1868 ст.
Сын: Васильев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Фролович
Рождение ребёнка
14.10.1869 ст.
Отец ребёнка: Николай Фролович
Восприемник №1: Китаев Илья Матфеевич Восприемник №2: Стефанида Васильевна
Смерть
09.05.1879 ст.
Причина смертии: от родов