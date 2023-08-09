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Фрол Васильевич

Место рождения

Вечкилей, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Василий Антонович

Мать: Софья Васильевна

Вечкилей, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Степанида Фроловна

Мать ребёнка: Дарья Павловна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Николай Фролович

Мать ребёнка: Дарья Павловна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Алексей Фролович

Мать ребёнка: Дарья Павловна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Никита Фролович

Мать ребёнка: Дарья Павловна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Степан Фролович

Мать ребёнка: Дарья Павловна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно