Фрол Васильевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Василий Антонович
Мать: Софья Васильевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Степанида Фроловна
Мать ребёнка: Дарья Павловна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Николай Фролович
Мать ребёнка: Дарья Павловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Алексей Фролович
Мать ребёнка: Дарья Павловна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Никита Фролович
Мать ребёнка: Дарья Павловна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Степан Фролович
Мать ребёнка: Дарья Павловна
Смерть
Неизвестно