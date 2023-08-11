Никифор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1820 ст.
Дата смерти15.03.1861 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: Василий Антонович
Мать: Софья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Никифоровна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Смерть
15.03.1861 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область