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Никифор Васильевич

Место рождения

Вечкилей, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

15.03.1861 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: Василий Антонович

Мать: Софья Васильевна

Вечкилей, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Никифоровна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Смерть
15.03.1861 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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