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Степан Фролович

Место рождения

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Фрол Васильевич

Мать: Дарья Павловна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.02.1886 ст.

Сын: Васильев Алексей Степанович

Мать ребёнка: Иустиния Яковлевна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.05.1889 ст.

Дочь: Васильева Елена Степановна

Мать ребёнка: Иустиния Яковлевна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
отец указан со статусом: солдат, крестный Васильев Никита Николаевич, крестная Авксанова Евдокия Иларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Иван Степанович

Мать ребёнка: Иустиния Яковлевна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иустиния Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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