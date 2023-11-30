Степан Фролович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Фрол Васильевич
Мать: Дарья Павловна
Рождение ребёнка
?.02.1886 ст.
Сын: Васильев Алексей Степанович
Мать ребёнка: Иустиния Яковлевна
Рождение ребёнка
20.05.1889 ст.
Дочь: Васильева Елена Степановна
Мать ребёнка: Иустиния Яковлевна
отец указан со статусом: солдат, крестный Васильев Никита Николаевич, крестная Авксанова Евдокия Иларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иустиния Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иустиния Яковлевна
Смерть
Неизвестно