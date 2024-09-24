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Васильев Алексей Степанович

Место рождения

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

02.02.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1886 ст.

Отец: Васильев Степан Фролович

Мать: Васильева Иустиния/Устиния Яковлевна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крестный: Овчинников Павел Васильевич крестная: Алексеева Матрона Герасимовна
Бракосочетание
23.01.1905 ст.

Жена: Васильева (Кузьмина) Мария Ивановна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Свидетель жениха №1 - Егоров Василий Васильевич Свидетель жениха №2 - Васильев Филипп Свидетель невесты №1 - Овчинников Василий Михайлович Свидетель невесты №2 - Иванов Александр, крестьянин
Рождение ребёнка
27.09.1906 ст.

Дочь: Васильев Пелагия Алексеевна

Мать ребёнка: Васильева (Кузьмина) Мария Ивановна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.09.1911 ст.

Сын: Васильев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Васильева (Кузьмина) Мария Ивановна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.

Сын: Васильев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Васильева (Кузьмина) Мария Ивановна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Васильев Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Васильева (Кузьмина) Мария Ивановна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Васильев Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Васильева (Кузьмина) Мария Ивановна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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Смерть
Неизвестно

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