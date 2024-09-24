Васильев Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения02.02.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1886 ст.
Крестный: Овчинников Павел Васильевич крестная: Алексеева Матрона Герасимовна
Бракосочетание
23.01.1905 ст.
Свидетель жениха №1 - Егоров Василий Васильевич Свидетель жениха №2 - Васильев Филипп Свидетель невесты №1 - Овчинников Василий Михайлович Свидетель невесты №2 - Иванов Александр, крестьянин
Рождение ребёнка
27.09.1906 ст.
Дочь: Васильев Пелагия Алексеевна
Мать ребёнка: Васильева (Кузьмина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1911 ст.
Сын: Васильев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Васильева (Кузьмина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.
Сын: Васильев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Васильева (Кузьмина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Васильев Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Васильева (Кузьмина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Васильев Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Васильева (Кузьмина) Мария Ивановна
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero125226384/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26place_birth%3D%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%26group%3Dall%26typ... Показать все
Смерть
Неизвестно