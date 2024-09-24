Васильева (Кузьмина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.02.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1888 ст.
Отец: Кузмин Иван Евфимиевич
Мать: Наталья Степановна
Крещение
13.02.1888 ст.
Восприемники: Сараев Яков Феодорович и Логинова Агриппина Егоровна
Бракосочетание
23.01.1905 ст.
Свидетель жениха №1 - Егоров Василий Васильевич Свидетель жениха №2 - Васильев Филипп Свидетель невесты №1 - Овчинников Василий Михайлович Свидетель невесты №2 - Иванов Александр, крестьянин
Рождение ребёнка
27.09.1906 ст.
Дочь: Васильев Пелагия Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
20.09.1911 ст.
Сын: Васильев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Васильев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.
Сын: Васильев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Васильев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Васильев Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Васильев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Васильев Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Васильев Алексей Степанович
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Смерть
Неизвестно