Васильева (Горбунова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Горбунова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

28.03.1911

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1878 ст.

Муж: Васильев Алексей Фролович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.11.1880 ст.

Дочь: Васильева Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей Фролович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник №1: Горбунов Сергей Иванович Восприемник №2: Аксанова Наталья Семионовна
Рождение ребёнка
04.12.1882 ст.

Сын: Васильев Данила/ Даниил Алексеевич

Отец ребёнка: Васильев Алексей Фролович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
У отца статус: временно отпускной солдат ГАСО (Самара) Ф 32, оп. 32 д. 79, стр. 539, № п/п 59 Восприемник №1: Коренев Яков Семенович Восприемник №2: Горбунова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1885 ст.

Сын: Васильев Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Васильев Алексей Фролович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
крестный: Коренев Яков Семенович крестная: Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
01.03.1888 ст.

Сын: Васильев Феодот Алексеевич

Отец ребёнка: Васильев Алексей Фролович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Отец солдат; крестный: крестьянин, Горбунов Иван Иванович; крестная: крестьянская жена, Евфимова Агафья Никифоровна
Смерть
28.03.1911

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