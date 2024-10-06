Степанова (Финогенова) Феодосия Даниловна
Место рождения
Дата рождения04.06.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1852 ст.
Бракосочетание
09.11.1869 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1870 ст.
Дочь: Егорова (Степанова) Христинья Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович
Рождение ребёнка
15.03.1872 ст.
Сын: Степанов Николай (Никон) Иванович
Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович
Рождение ребёнка
19.11.1874 ст.
Сын: Степанов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович
Смерть
Неизвестно