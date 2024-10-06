Степанова (Финогенова) Феодосия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Финогенова) Феодосия Даниловна

Место рождения

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.06.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1852 ст.

Отец: Финогенов Даниил Финогенович

Мать: Финогенова Марья Федоровна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.11.1869 ст.

Муж: Степанов Иван Степанович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1870 ст.

Дочь: Егорова (Степанова) Христинья Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1872 ст.

Сын: Степанов Николай (Никон) Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1874 ст.

Сын: Степанов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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