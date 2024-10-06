Степанов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения30.06.1849 ст.
Дата смерти1878
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1849 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.11.1869 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1870 ст.
Дочь: Егорова (Степанова) Христинья Ивановна
Мать ребёнка: Степанова (Финогенова) Феодосия Даниловна
Рождение ребёнка
15.03.1872 ст.
Сын: Степанов Николай (Никон) Иванович
Мать ребёнка: Степанова (Финогенова) Феодосия Даниловна
Рождение ребёнка
19.11.1874 ст.
Сын: Степанов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Степанова (Финогенова) Феодосия Даниловна
Смерть
1878