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Степанов Иван Степанович

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Место рождения

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.06.1849 ст.

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1849 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.11.1869 ст.

Жена: Степанова (Финогенова) Феодосия Даниловна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1870 ст.

Дочь: Егорова (Степанова) Христинья Ивановна

Мать ребёнка: Степанова (Финогенова) Феодосия Даниловна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1872 ст.

Сын: Степанов Николай (Никон) Иванович

Мать ребёнка: Степанова (Финогенова) Феодосия Даниловна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1874 ст.

Сын: Степанов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Степанова (Финогенова) Феодосия Даниловна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1878
Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

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