Егорова (Степанова) Христинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.10.1870 ст.
Дата смертиДо 1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1870 ст.
Бракосочетание
09.11.1886 ст.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Даниил
Отец ребёнка: Егоров Трифонов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1890 ст.
Сын: Ефим
Отец ребёнка: Егоров Трифонов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1898 ст.
Отец ребёнка: Егоров Трифонов Емельян Иванович
Смерть
До 1926
Новониколаевка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан