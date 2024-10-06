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Егорова (Степанова) Христинья Ивановна

Место рождения

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1870 ст.

Дата смерти

До 1926

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1870 ст.

Отец: Степанов Иван Степанович

Мать: Степанова (Финогенова) Феодосия Даниловна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.11.1886 ст.

Муж: Егоров Трифонов Емельян Иванович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Сын: Даниил

Отец ребёнка: Егоров Трифонов Емельян Иванович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1890 ст.

Сын: Ефим

Отец ребёнка: Егоров Трифонов Емельян Иванович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1898 ст.

Сын: Егоров Яков Емельянович

Отец ребёнка: Егоров Трифонов Емельян Иванович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
До 1926
Новониколаевка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

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