Степанова Ульяна Андреевна 2 жена Семена
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Андрей Николаевич
Мать: Аксинья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1827 по 1834
Дочь: Воронцова (Степанова) Феона Степановна
Отец ребёнка: Степанов Степан Семенович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Степанова Матрена Степановна
Отец ребёнка: Степанов Степан Семенович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Степанов Степан Семенович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Васильева (Степанова) Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Степанов Степан Семенович
Рождение ребёнка
30.06.1849 ст.
Отец ребёнка: Степанов Степан Семенович
Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно