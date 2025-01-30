Степанова Ульяна Андреевна 2 жена Семена 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанова Ульяна Андреевна 2 жена Семена

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Место рождения

Сафроновка

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Андрей Николаевич

Мать: Аксинья Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Степан Семенович

Рождение ребёнка
С 1827 по 1834

Дочь: Воронцова (Степанова) Феона Степановна

Отец ребёнка: Степанов Степан Семенович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Степанова Матрена Степановна

Отец ребёнка: Степанов Степан Семенович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Степанов Иван Степанович

Отец ребёнка: Степанов Степан Семенович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Васильева (Степанова) Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Степанов Степан Семенович

Рождение ребёнка
30.06.1849 ст.

Сын: Степанов Иван Степанович

Отец ребёнка: Степанов Степан Семенович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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