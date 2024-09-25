Васильева (Степанова) Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Степанова) Елизавета Степановна

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Место рождения

Сафроновка, Краснослободской уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Яков Семенович

Рождение ребёнка
19.01.1865 ст.

Сын: Васильев Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Васильев Яков Семенович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1867 ст.

Дочь: Васильева Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Васильев Яков Семенович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1868 ст.

Сын: Никон

Отец ребёнка: Васильев Яков Семенович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1870 ст.

Сын: Васильев Зотик Яковлевич

Отец ребёнка: Васильев Яков Семенович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Васильев Абросим Яковлевич

Отец ребёнка: Васильев Яков Семенович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1874 ст.

Дочь: Васильева Мавра Яковлевна

Отец ребёнка: Васильев Яков Семенович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1878 ст.

Сын: Емельян

Отец ребёнка: Васильев Яков Семенович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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