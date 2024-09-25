Васильева (Степанова) Елизавета Степановна
Место рожденияСафроновка, Краснослободской уезд
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1865 ст.
Сын: Васильев Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Васильев Яков Семенович
Рождение ребёнка
04.07.1867 ст.
Дочь: Васильева Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Васильев Яков Семенович
Рождение ребёнка
20.11.1868 ст.
Сын: Никон
Отец ребёнка: Васильев Яков Семенович
Рождение ребёнка
22.12.1870 ст.
Отец ребёнка: Васильев Яков Семенович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Васильев Абросим Яковлевич
Отец ребёнка: Васильев Яков Семенович
Рождение ребёнка
20.04.1874 ст.
Дочь: Васильева Мавра Яковлевна
Отец ребёнка: Васильев Яков Семенович
Рождение ребёнка
07.08.1878 ст.
Сын: Емельян
Отец ребёнка: Васильев Яков Семенович
Смерть
Неизвестно