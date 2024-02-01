Воронцова (Степанова) Феона Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1825 по 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1825 по 1834
Рождение ребёнка
1840
Сын: Воронцов Матвей Евленьевич
Отец ребёнка: Воронцов Евлений Павлович
Рождение ребёнка
1845 ст.
Отец ребёнка: Воронцов Евлений Павлович
Рождение ребёнка
20.08.1853 ст.
Дочь: Воронцова Василиса Евгеньевна
Отец ребёнка: Воронцов Евлений Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронцов Степан Евгеньевич
Отец ребёнка: Воронцов Евлений Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно