Воронцова (Степанова) Феона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Степанова) Феона Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1825 по 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1825 по 1834

Отец: Степанов Степан Семенович

Мать: Степанова Ульяна Андреевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Воронцов Матвей Евленьевич

Отец ребёнка: Воронцов Евлений Павлович

Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Воронцов Ефим Евленьевич

Отец ребёнка: Воронцов Евлений Павлович

Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1853 ст.

Дочь: Воронцова Василиса Евгеньевна

Отец ребёнка: Воронцов Евлений Павлович

Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Степан Евгеньевич

Отец ребёнка: Воронцов Евлений Павлович

Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Евлений Павлович

Смерть
Неизвестно
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