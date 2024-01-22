Финогенова Марья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Финогенов Степан Данилович
Отец ребёнка: Финогенов Даниил Финогенович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Степанова Феодосия Даниловна
Отец ребёнка: Финогенов Даниил Финогенович
Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Миняева Прасковья Даниловна
Отец ребёнка: Финогенов Даниил Финогенович
Смерть
Неизвестно