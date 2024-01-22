Финогенова Марья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финогенова Марья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Финогенов Степан Данилович

Отец ребёнка: Финогенов Даниил Финогенович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Степанова Феодосия Даниловна

Отец ребёнка: Финогенов Даниил Финогенович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Миняева Прасковья Даниловна

Отец ребёнка: Финогенов Даниил Финогенович

Смерть
Неизвестно
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