Финогенов Степан Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Финогенова Лукия Степановна
Мать ребёнка: Финогенова Акулина Егоровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Ермолай Степанович
Мать ребёнка: Финогенова Акулина Егоровна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Финогенов Петр Степанович
Мать ребёнка: Финогенова Акулина Егоровна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Финогенов Иван Степанович
Мать ребёнка: Финогенова Акулина Егоровна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Финогентов Николай Степанович
Мать ребёнка: Финогенова Акулина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Финогенова Акулина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно