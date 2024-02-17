Финогенов Степан Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финогенов Степан Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Финогенов Даниил Финогенович

Мать: Финогенова Марья Федоровна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Финогенова Лукия Степановна

Мать ребёнка: Финогенова Акулина Егоровна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Сын: Ермолай Степанович

Мать ребёнка: Финогенова Акулина Егоровна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Финогенов Петр Степанович

Мать ребёнка: Финогенова Акулина Егоровна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Финогенов Иван Степанович

Мать ребёнка: Финогенова Акулина Егоровна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Финогентов Николай Степанович

Мать ребёнка: Финогенова Акулина Егоровна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Финогенова Акулина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Финогенова Акулина Егоровна

Смерть
Неизвестно
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