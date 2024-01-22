Финогенов Даниил Финогенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Финогей Евдокимович
Мать: Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Финогенов Степан Данилович
Мать ребёнка: Финогенова Марья Федоровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Степанова Феодосия Даниловна
Мать ребёнка: Финогенова Марья Федоровна
Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Миняева Прасковья Даниловна
Мать ребёнка: Финогенова Марья Федоровна
Смерть
Неизвестно