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Финогенов Даниил Финогенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Финогей Евдокимович

Мать: Авдотья Никифоровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Финогенов Степан Данилович

Мать ребёнка: Финогенова Марья Федоровна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Степанова Феодосия Даниловна

Мать ребёнка: Финогенова Марья Федоровна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Миняева Прасковья Даниловна

Мать ребёнка: Финогенова Марья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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