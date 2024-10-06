Финогей Евдокимович
Место рожденияСафроновка
Дата рождения1808
Дата смерти04.07.1848 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1828 ст.
Сын: Финогенов Даниил Финогенович
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никифоровна есть брат Семен но их 2
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кузьма Финогенович
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никифоровна есть брат Семен но их 2
Рождение ребёнка
1834
Сын: Елизар
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никифоровна есть брат Семен но их 2
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Дарья Финогеновна
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никифоровна есть брат Семен но их 2
Рождение ребёнка
1843
Сын: Андрей Финогенович
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никифоровна есть брат Семен но их 2
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марфа Финогеновна
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никифоровна есть брат Семен но их 2
Смерть
04.07.1848 ст.
От эпидемии
Рождение ребёнка
06.01.1849 ст.
Сын: Финогенов Филипп Финогенович
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никифоровна есть брат Семен но их 2