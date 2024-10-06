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Финогей Евдокимович

Место рождения

Сафроновка

Дата рождения

1808

Дата смерти

04.07.1848 ст.

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1828 ст.

Сын: Финогенов Даниил Финогенович

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никифоровна есть брат Семен но их 2

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кузьма Финогенович

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никифоровна есть брат Семен но их 2

Рождение ребёнка
1834

Сын: Елизар

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никифоровна есть брат Семен но их 2

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Дарья Финогеновна

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никифоровна есть брат Семен но их 2

Рождение ребёнка
1843

Сын: Андрей Финогенович

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никифоровна есть брат Семен но их 2

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марфа Финогеновна

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никифоровна есть брат Семен но их 2

Смерть
04.07.1848 ст.
Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
От эпидемии
Рождение ребёнка
06.01.1849 ст.

Сын: Финогенов Филипп Финогенович

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никифоровна есть брат Семен но их 2

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

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