(Будаева) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Будаева) Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будаев Семен Алексеевич

Мать: Будаева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудинов Евдоким Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудинова Елена Евдокимовна

Отец ребёнка: Кудинов Евдоким Егорович

Смерть
Неизвестно
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