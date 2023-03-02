(Будаева) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Будаев Семен Алексеевич
Мать: Будаева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудинов Евдоким Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудинова Елена Евдокимовна
Отец ребёнка: Кудинов Евдоким Егорович
Смерть
Неизвестно