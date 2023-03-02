Будаев Семен Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Будаев Алексей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Будаева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Семеновна
Мать ребёнка: Будаева Анна
Смерть
Неизвестно