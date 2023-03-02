Будаев Семен Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будаев Семен Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будаев Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будаева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Будаева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будаева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будаева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будаева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Семеновна

Мать ребёнка: Будаева Анна

Смерть
Неизвестно
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