Кудинов Евдоким Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудинов Егор
Мать: Кудинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудинова Елена Евдокимовна
Мать ребёнка: Александра Семеновна
Смерть
Неизвестно