Кудинова (Кудинова) Елена Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудинова (Кудинова) Елена Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудинов Евдоким Егорович

Мать: Александра Семеновна

Рождение ребёнка
25.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Железнов Павел Степанович

Шульгино, Россия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Шульгино
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