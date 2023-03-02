Кудинова (Кудинова) Елена Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудинов Евдоким Егорович
Мать: Александра Семеновна
Рождение ребёнка
25.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Железнов Павел Степанович
Шульгино, Россия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Шульгино