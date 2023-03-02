Железнов Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудинова Елена Евдокимовна
Шульгино, Россия
Смерть
Неизвестно
Шульгино, Россия
Похороны
Неизвестно
Шульгино