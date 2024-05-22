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Лукоянов Никита Харитонович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.05.1741 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1694 г.р.

Мать

1698 г.р.

Жена

1752 г.р.
1769 г.р.
1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1741 ст.

Отец: Лукоянов Харитон Лукоянович

Мать: Лукоянова (Ефсеева) Анна Ефсеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анофриева Ефимия Анофриевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Лукоянов (Харитонов) Кондратий Никитич

Мать ребёнка: Лукоянова (Емельянова) Варвара Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Лукоянов (Харитонов) Матвей Никитич

Мать ребёнка: Лукоянова (Емельянова) Варвара Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1774 ст.

Сын: Лукоянов (Харитонов) Андреян Никитич

Мать ребёнка: Лукоянова (Емельянова) Варвара Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.01.1777

Жена: Лукоянова (Емельянова) Варвара Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1778 ст.

Дочь: Лукоянова (Харитонова) Варвара Никитична

Мать ребёнка: Лукоянова (Емельянова) Варвара Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1780 ст.

Сын: Лукоянов (Харитонов) Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Лукоянова (Емельянова) Варвара Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.10.1784 ст.

Жена: Якимова Евдокия Якимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1787 ст.

Дочь: Лукоянова (Харитонова) Анна Никитична

Мать ребёнка: Якимова Евдокия Якимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Лукоянов (Харитонов) Иларион Никитич

Мать ребёнка: Якимова Евдокия Якимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1792 ст.

Сын: Лукоянов (Харитонов) Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Якимова Евдокия Якимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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