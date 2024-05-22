Лукоянов Никита Харитонович
Место рождения
Дата рождения28.05.1741 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1741 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762 ст.
Рождение ребёнка
1772 ст.
Рождение ребёнка
26.08.1774 ст.
Бракосочетание
09.01.1777
Рождение ребёнка
24.12.1778 ст.
Дочь: Лукоянова (Харитонова) Варвара Никитична
Мать ребёнка: Лукоянова (Емельянова) Варвара Емельяновна
Рождение ребёнка
19.01.1780 ст.
Бракосочетание
04.10.1784 ст.
Жена: Якимова Евдокия Якимовна
Рождение ребёнка
03.02.1787 ст.
Дочь: Лукоянова (Харитонова) Анна Никитична
Мать ребёнка: Якимова Евдокия Якимовна
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Лукоянов (Харитонов) Иларион Никитич
Мать ребёнка: Якимова Евдокия Якимовна
Рождение ребёнка
15.01.1792 ст.
Сын: Лукоянов (Харитонов) Тимофей Никитич
Мать ребёнка: Якимова Евдокия Якимовна
Смерть
Неизвестно