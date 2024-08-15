Лукоянова (Харитонова) Варвара Никитична
Место рождения
Дата рождения24.12.1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1778 ст.
Бракосочетание
31.10.1798 ст.
Рождение ребёнка
20.10.1800 ст.
Сын: Кириллов (Спиридонов) Артемий Иосифов
Отец ребёнка: Кириллов Иосиф Спиридонович
Рождение ребёнка
04.02.1805 ст.
Сын: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Феодор Иосифович
Отец ребёнка: Кириллов Иосиф Спиридонович
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Кириллова (Спиридонова) Марина Иосифовна
Отец ребёнка: Кириллов Иосиф Спиридонович
Рождение ребёнка
19.11.1813 ст.
Дочь: Кириллова (Спиридонова) Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Кириллов Иосиф Спиридонович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Кириллова (Спиридонова) Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Кириллов Иосиф Спиридонович
Рождение ребёнка
22.10.1817 ст.
Дочь: Кириллова (Спиридонова) Прасковья Иосифовна
Отец ребёнка: Кириллов Иосиф Спиридонович
Рождение ребёнка
23.03.1819 ст.
Сын: Кириллов (Спиридонов) Иван Иосифович
Отец ребёнка: Кириллов Иосиф Спиридонович
Смерть
Неизвестно