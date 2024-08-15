Лукоянова (Харитонова) Варвара Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянова (Харитонова) Варвара Никитична

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.12.1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1741 г.р.

Мать

1752 г.р.

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1778 ст.

Отец: Лукоянов Никита Харитонович

Мать: Лукоянова (Емельянова) Варвара Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.10.1798 ст.

Муж: Кириллов Иосиф Спиридонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1800 ст.

Сын: Кириллов (Спиридонов) Артемий Иосифов

Отец ребёнка: Кириллов Иосиф Спиридонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1805 ст.

Сын: Кириллов-Сатонин (Спиридонов) Феодор Иосифович

Отец ребёнка: Кириллов Иосиф Спиридонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Кириллова (Спиридонова) Марина Иосифовна

Отец ребёнка: Кириллов Иосиф Спиридонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1813 ст.

Дочь: Кириллова (Спиридонова) Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Кириллов Иосиф Спиридонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Кириллова (Спиридонова) Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Кириллов Иосиф Спиридонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1817 ст.

Дочь: Кириллова (Спиридонова) Прасковья Иосифовна

Отец ребёнка: Кириллов Иосиф Спиридонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.03.1819 ст.

Сын: Кириллов (Спиридонов) Иван Иосифович

Отец ребёнка: Кириллов Иосиф Спиридонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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