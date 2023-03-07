Лукоянова (Емельянова) Варвара Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Лукоянов Кондратий Никитич
Отец ребёнка: Лукоянов Никита Харитонович
Рождение ребёнка
1772 ст.
Отец ребёнка: Лукоянов Никита Харитонович
Рождение ребёнка
26.08.1774 ст.
Отец ребёнка: Лукоянов Никита Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно