Лукоянова (Емельянова) Варвара Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянова (Емельянова) Варвара Емельяновна

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Лукоянов Кондратий Никитич

Отец ребёнка: Лукоянов Никита Харитонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Лукоянов Матвей Никитич

Отец ребёнка: Лукоянов Никита Харитонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1774 ст.

Сын: Лукоянов Андриян Никитич

Отец ребёнка: Лукоянов Никита Харитонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукоянов Никита Харитонович

Смерть
Неизвестно
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