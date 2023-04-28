Лукоянов (Харитонов) Кондратий Никитич
Место рождения
Дата рождения1762 ст.
Дата смерти22.03.1798 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Рождение ребёнка
1780 ст.
Сын: Лукоянов Симеон Кондратьевич
Мать ребёнка: Лукоянова Акилина Карповна
Рождение ребёнка
12.08.1785 ст.
Сын: Лукоянов Антип Кондратьевич
Мать ребёнка: Лукоянова Акилина Карповна
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Лукоянов Петр Кондратьевич
Мать ребёнка: Лукоянова Акилина Карповна
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Лукоянова Домна Кондратьевна
Мать ребёнка: Лукоянова Акилина Карповна
Рождение ребёнка
1797 ст.
Дочь: Лукоянова Ирина Кондратьевна
Мать ребёнка: Лукоянова Акилина Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1798 ст.