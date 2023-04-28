Лукоянов (Харитонов) Кондратий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянов (Харитонов) Кондратий Никитич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

22.03.1798 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: Лукоянов Никита Харитонович

Мать: Лукоянова Варвара Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Лукоянов Симеон Кондратьевич

Мать ребёнка: Лукоянова Акилина Карповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1785 ст.

Сын: Лукоянов Антип Кондратьевич

Мать ребёнка: Лукоянова Акилина Карповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Лукоянов Петр Кондратьевич

Мать ребёнка: Лукоянова Акилина Карповна

Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Лукоянова Домна Кондратьевна

Мать ребёнка: Лукоянова Акилина Карповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1797 ст.

Дочь: Лукоянова Ирина Кондратьевна

Мать ребёнка: Лукоянова Акилина Карповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукоянова Акилина Карповна

Смерть
22.03.1798 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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