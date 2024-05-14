Лукоянов (Харитонов) Тимофей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянов (Харитонов) Тимофей Никитич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.01.1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1780 ст.

Отец: Лукоянов Никита Харитонович

Мать: Лукоянова (Емельянова) Варвара Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.01.1797 ст.

Жена: (Иванова) Аксинья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.11.1797 ст.

Сын: Харитонов (Никитин) Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: (Иванова) Аксинья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Афанасий Тимофеевич

Мать ребёнка: (Иванова) Аксинья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Харитонова-Лукоянова (Никитина) Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: (Иванова) Аксинья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1810 ст.

Дочь: Харитонова-Лукоянова (Никитина) Пераскева Тимофеевна

Мать ребёнка: (Иванова) Аксинья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.04.1813 ст.

Дочь: Харитонова-Лукоянова (Никитина) Мавра Тимофеевна

Мать ребёнка: (Иванова) Аксинья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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