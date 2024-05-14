Лукоянов (Харитонов) Тимофей Никитич
Место рождения
Дата рождения19.01.1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1780 ст.
Бракосочетание
27.01.1797 ст.
Рождение ребёнка
29.11.1797 ст.
Сын: Харитонов (Никитин) Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: (Иванова) Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Харитонов-Лукоянов (Никитин) Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: (Иванова) Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Харитонова-Лукоянова (Никитина) Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: (Иванова) Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1810 ст.
Дочь: Харитонова-Лукоянова (Никитина) Пераскева Тимофеевна
Мать ребёнка: (Иванова) Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1813 ст.
Дочь: Харитонова-Лукоянова (Никитина) Мавра Тимофеевна
Мать ребёнка: (Иванова) Аксинья Ивановна
Смерть
Неизвестно