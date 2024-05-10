Добровольская (Здиховская) Варвара Федоровна Около 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольская (Здиховская) Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1851 ст.

Муж: Добровольский Прокопий Яковлевич

Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2708 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Война... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1853 ст.

Дочь: (Добровольская) Анастасия Прокопьевна

Отец ребёнка: Добровольский Прокопий Яковлевич

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2854 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1853 год. л.386об-387
Рождение ребёнка
05.12.1854 ст.

Сын: Добровольский Николай Прокопьевич

Отец ребёнка: Добровольский Прокопий Яковлевич

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2928 - Метрическая книга церквей Таращанскаого уезда на 1854 г., л.386об-387
Рождение ребёнка
13.07.1857 ст.

Сын: Добровольский Стефан Прокопьевич

Отец ребёнка: Добровольский Прокопий Яковлевич

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3130 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1857 год. л.391об-392
Рождение ребёнка
17.10.1858 ст.

Дочь: (Добровольская) Параскева Прокопьевна

Отец ребёнка: Добровольский Прокопий Яковлевич

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3196а - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1858 г., Л. 13об-14
Смерть
Неизвестно

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