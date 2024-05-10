Добровольская (Здиховская) Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1851 ст.
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2708 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Война... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1853 ст.
Дочь: (Добровольская) Анастасия Прокопьевна
Отец ребёнка: Добровольский Прокопий Яковлевич
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2854 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1853 год. л.386об-387
Рождение ребёнка
05.12.1854 ст.
Сын: Добровольский Николай Прокопьевич
Отец ребёнка: Добровольский Прокопий Яковлевич
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2928 - Метрическая книга церквей Таращанскаого уезда на 1854 г., л.386об-387
Рождение ребёнка
13.07.1857 ст.
Сын: Добровольский Стефан Прокопьевич
Отец ребёнка: Добровольский Прокопий Яковлевич
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3130 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1857 год. л.391об-392
Рождение ребёнка
17.10.1858 ст.
Дочь: (Добровольская) Параскева Прокопьевна
Отец ребёнка: Добровольский Прокопий Яковлевич
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3196а - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1858 г., Л. 13об-14
Смерть
Неизвестно