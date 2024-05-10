Добровольский Прокопий Яковлевич 07.07.1830 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольский Прокопий Яковлевич

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

07.07.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1830 ст.

Отец: Добровольский Яков Васильевич

Мать: Добровольская (Орловская) Евдокия Антоновна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1645 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1830 год. л.332об
Крещение
08.07.1830 ст.
Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1645 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1830 ... Показать все
Бракосочетание
12.10.1851 ст.

Жена: Добровольская (Здиховская) Варвара Федоровна

Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2708 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Война... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1853 ст.

Дочь: (Добровольская) Анастасия Прокопьевна

Мать ребёнка: Добровольская (Здиховская) Варвара Федоровна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2854 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1853 год. л.386об-387
Рождение ребёнка
05.12.1854 ст.

Сын: Добровольский Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Добровольская (Здиховская) Варвара Федоровна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2928 - Метрическая книга церквей Таращанскаого уезда на 1854 г., л.386об-387
Рождение ребёнка
13.07.1857 ст.

Сын: Добровольский Стефан Прокопьевич

Мать ребёнка: Добровольская (Здиховская) Варвара Федоровна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3130 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1857 год. л.391об-392
Рождение ребёнка
17.10.1858 ст.

Дочь: (Добровольская) Параскева Прокопьевна

Мать ребёнка: Добровольская (Здиховская) Варвара Федоровна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3196а - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1858 г., Л. 13об-14
Смерть
Неизвестно

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