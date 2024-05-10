Добровольский Николай Прокопьевич 05.12.1854 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольский Николай Прокопьевич

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

05.12.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1854 ст.

Отец: Добровольский Прокопий Яковлевич

Мать: Добровольская (Здиховская) Варвара Федоровна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2928 - Метрическая книга церквей Таращанскаого уезда на 1854 г., л.386об-387
Крещение
06.12.1854 ст.
Винаровка, Київська область
Воспріемники: Однодворецъ Иванъ Антоновъ Павловскій и Елена Семенова дворянина Семена Добровольского жена. | Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Арх... Показать все
Смерть
Неизвестно

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