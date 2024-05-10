Добровольский Николай Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1854 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2928 - Метрическая книга церквей Таращанскаого уезда на 1854 г., л.386об-387
Крещение
06.12.1854 ст.
Воспріемники: Однодворецъ Иванъ Антоновъ Павловскій и Елена Семенова дворянина Семена Добровольского жена. | Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Арх... Показать все
Смерть
Неизвестно